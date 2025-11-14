News Logo
ABO

Wer strahlt weniger? - Wo sich Handys unterbieten sollten

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Größerer Abstand verringert die Strahlenbelastung deutlich
©APA, dpa, gms, Jan Woitas
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Wer Wert darauf legt, ein möglichst strahlungsarmes Smartphone zu besitzen, kann vor dem Kauf die Strahlungswerte (SAR-Werte) verschiedener Modelle vergleichen. Dazu betreibt das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) eine durchsuchbare Datenbank mit den SAR-Werten von mehr als 4.000 aktuellen und älteren Mobiltelefonen sowie Tablets.

von

Das Angebot namens "SAR-Suche" auf der BfS-Webseite soll für Transparenz sorgen und Verbraucherinnen und Verbrauchern eine informierte Entscheidung ermögliche, wie die Behörde mitteilt.

Mobiltelefone nutzen – ebenso wie andere Funkanwendungen – hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu übertragen, erklärt das BfS. Diese Felder können das Körpergewebe erwärmen. Die Begrenzung des zulässigen SAR-Wertes sorge aber dafür, dass die Erwärmung sehr gering bleibe und kein gesundheitsschädliches Ausmaß annehmen könne.

SAR steht für spezifische Absorptionsrate und bezeichnet die Menge an Energie, die durch das sendende Handy vom naheliegenden Körpergewebe aufgenommen wird. Der gültige SAR-Höchstwert liegt bei zwei Watt pro Kilogramm. Für jedes Handymodell ermitteln die Hersteller den SAR-Wert mit einem standardisierten Test. Die Ergebnisse speist das BfS fortlaufend in die SAR-Suche-Datenbank ein.

Viele Mobiltelefone weisen dem BfS zufolge einen deutlich niedrigeren SAR-Wert als die erlaubten zwei Watt pro Kilogramm auf.

Wer sich den hochfrequenten elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks im Alltag möglichst wenig aussetzen möchte, kann natürlich ein Gerät mit niedrigem SAR-Wert zu kaufen. Es bestehen aber noch viele weitere, individuelle Möglichkeiten, die Exposition zu verringern.

Dazu zählen laut BfS:

LEIPZIG - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 14.5.2025) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Jan Woitas/Jan Woitas

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Cardi B bekam einen Buben
News
Rap-Superstar Cardi B bringt viertes Kind zur Welt
Oklahomas Gouverneur Kevin Stitt (r.) begnadigte zum Tode Verurteilten
Politik
Zum Tode verurteilter US-Häftling gerade noch begnadigt
Wichtige COP30-Rolle für deutschen Staatssekretär Flasbarth (l.)
Politik
Schlüsselrolle für Deutschland und Gambia bei Klimakonferenz
Bei Schweinen hat es schon funktioniert
Technik
Mini-Roboter soll Medikamente ins Hirn bringen
++ ARCHIVBILD ++ Die Klimakrise schreitet weiter voran
Politik
Weltweiter CO2-Ausstoß heuer weiter gestiegen
++ ARCHIVBILD ++ Ein ganzer Apfel ist für kleine Kinder zum Abnagen oft besser geeignet
Gesundheit
Kleine Stücke landen bei Mini-Kids leicht "im falschen Hals"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER