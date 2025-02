Uni-Budget - RH für mehr Transparenz bei Mittelverteilung

Seit 2019 gibt es ein neues Modell für die Finanzierung der Unis, gleichzeitig wurden ihnen weitere Zugangsbeschränkungen ermöglicht. Das Budget wird seither in den Bereichen Lehre und Forschung überwiegend nach Erreichung von Zielwerten (u.a. prüfungsaktive Studien, Abschlüsse, Personal) vergeben. Die Festlegung wichtiger Parameter sei jedoch "nicht durchgängig transparent" gewesen, so der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.

von APA