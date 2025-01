Umstrittene Angewandte-Rektorin Petra Schaper Rinkel tritt zurück

Nach langer Debatte um ihren Führungsstil ist die Entscheidung gefallen: Petra Schaper Rinkel tritt am Mittwoch (15. Jänner) als Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien zurück - "aufgrund unterschiedlicher Perspektiven hinsichtlich der strategischen Ausrichtung", wie es in einer Aussendung heißt. Damit geht eine ebenso kurze wie umstrittene Amtszeit ihrem frühen Ende entgegen, in der mehrfach Universitätsangehörige Kritik an Schaper Rinkels Führungsstil erhoben.

von APA