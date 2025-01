Derzeit werden in Österreich rund 102.000 Lehrlinge ausgebildet. Etwa 28.000 Betriebe bilden die angehenden Fachkräfte in 230 Lehrberufen aus. Doch die Wirtschaft sieht erhebliche Mankos bei der Lehrausbildung. Daher sollte die Lehre in den bildungspolitischen Fokus der kommenden Jahre rücken, so das Fazit einer Market-Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV) und der zukunft.lehre.österreich (z.l.ö.).

von APA