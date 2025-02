Pflege - Lehrgang für Vietnamesen startet im März in Niederösterreich

150 Personen aus Vietnam absolvieren ab März in zwei Jahrgängen die Ausbildung zur Pflegeassistenz am "International Nursing Center" der IMC Fachhochschule Krems. Nach abgelegter Prüfung erhalten sie einen Arbeitsplatz an einem Standort der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die ersten 41 Auszubildenden wurden am Montag am IMC Krems begrüßt, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sprach von einem "historischen Moment".

von APA