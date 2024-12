Österreich unterzeichnete "Artemis-Abkommen"

Neben Panama bekannte sich auch Österreich als 50. Staat, durch die Unterschrift von US-Botschafterin Petra Schneebauer bei einer Zeremonie am NASA-Hauptquartier, zur "sicheren und nachhaltigen internationalen Zusammenarbeit im Weltraum", wie es auf der Website des US-State-Department heißt. "Technologie aus Österreich ist bereits in vielen wichtigen internationalen Raumfahrtprogrammen an Bord", sagte Christian Fidi, Leiter der Luft- und Raumfahrtsparte bei TTTech, gegenüber der APA. Die Zeichnung sei ein wichtiges Zeichen für den Sektor. Der Beitritt "stellt einen bedeutenden Fortschritt für den Wirtschaftsstandort Österreich dar", wurde Austrospace-Präsident Dieter Grebner in einer Mitteilung zitiert. Durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Artemis-Missionen, die u.a. auf den Aufbau einer permanenten Mondbasis abzielen, könnten Austro-Unternehmen ihre Expertise in Bereichen wie z.B. Trägerraketen, Satellitentechnologie und Kommunikationssystemen erweitern, so der nationale Weltraumindustrieverband.

Service: https://www.nasa.gov/artemis-accords/ und https://www.state.gov/artemis-accords/