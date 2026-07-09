Österreich stagniert in EU-Innovationsranking auf Platz 8

Blickt man über die EU-Grenzen hinweg auf Europa liegt die Schweiz auf dem ersten Platz. Der Logik des Scoreboards nach würden auch noch Südkorea, China, Kanada und die USA über dem EU-Durchschnitt zu liegen kommen. Während die EU-Länder gegenüber Kanada und den im internationalen Vergleich etwas zurückfallenden USA aufholen, falle man im Vergleich mit China, Südkorea und Australien eher zurück.

Österreich schafft den neuen Daten zufolge heuer 113 Prozent des Europa-Schnitts. Seit dem Jahr 2019 ging die Performance demnach zwar um 8,9 Prozentpunkte hinauf. Vergleicht man hingegen 2025 mit 2026, ergibt sich ein leichtes Minus (2,3 Prozentpunkte). Damit ist man nach einer längeren Zuwachsphase, was den ausgewiesenen Gesamtwert betrifft, mittlerweile in einer Stagnation bzw. etwas im Absteigen befindlich.

Im vergangenen Jahr fiel Österreich im Scoreboard von Rang sechs auf Platz acht zurück. In der Gruppe der „Strong Innovators“ ist man nun knapp unter den Durchschnitt gerutscht, wie dem Länderbericht zu entnehmen ist. Es scheine, dass „Österreich Schwierigkeiten hat, trotz hoher Investitionen in Forschung und Innovation seine Wettbewerbsposition zu behaupten“.