Niederlande richten Fonds zur Anwerbung von Wissenschaftern ein

Die Niederlande richten einen Fonds ein, um ausländische Spitzenwissenschaftler in das europäische Land zu holen. "Derzeit besteht weltweit eine große Nachfrage nach internationalen wissenschaftlichen Spitzenkräften. Gleichzeitig ändert sich das geopolitische Klima, was die internationale Mobilität von Wissenschaftern erhöht", schrieb der niederländische Bildungsminister Eppo Bruins am Donnerstag in einem Brief an das Parlament.

von APA