Die neue Rakete "New Glenn" des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist am Donnerstag zu ihrem ersten Testflug ins All gestartet. Blue Origin will damit in den lukrativen Markt für Orbitalraketen einsteigen - und dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen. Ein Überblick über die Rakete:

von APA