Neuer möglicher Ansatzpunkt gegen Parkinson gefunden

Kaputte Energie-Generatoren können in menschlichen Zellen mit zumindest zwei Signalen dem Recycling zugeführt werden, berichten Wiener Biologen. Bei der Parkinson Erkrankung, an der auch der jüngst verstorbene Rocksänger Ozzy Osbourne litt, beschleunigen Defekte in der Entsorgung dieser "Mitochondrien" den Nervenzellen-Verlust. Zur Parkinson-Behandlung könnte man eventuell einen Signalweg therapeutisch forcieren, wenn der andere kaputt ist, erklären die Forscher.

von APA