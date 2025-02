Neuer Kameragriff soll iPhone zur Leica-Kamera machen

Der Griff mit Auslöseknopf und Schaltern für Einstellungen hält magnetisch an neueren iPhones ab dem iPhone 12. So lässt sich das Smartphone wie eine Kamera halten und auslösen. Durch die Nutzung des MagSafe-Rings kann das Telefon im Hoch- und Querformat gehalten werden. Bis zu 1.000 Aufnahmen soll eine Akkuladung des Griffs ermöglichen, aufgeladen wird der integrierte Akku per USB.

Vier Schalter hat der Griff, darunter ein Drehrad für Blenden, Zoom, Verschlusszeit oder Belichtungskorrektur, einen zweistufigen Auslöser und zwei frei belegbare Schalter für weitere Aufnahmemodi, die über die Leica Lux App programmiert werden können.

Erst mit dieser App kann der Kameragriff seine volle Funktionalität ausspielen. Sie simuliert etwa bestimmte Leica-Objektive oder Filmvarianten und erlaubt präzisere Einstellungen für Blende, Belichtungszeit und mehr. Wer seinen Leica Grip nach dem Kauf registriert, erhält die Pro-Version der App (normalerweise 79,99 Euro im Jahr) für ein Jahr ohne weitere Kosten. Das relativiert dann auch ein wenig den Kaufpreis von knapp 300 Euro für den Griff.

Der Griff ist modular aufgebaut. Für mögliche zukünftige iPhones lässt sich die Trägerplatte laut Leica tauschen, sodass nicht ein komplett neuer Griff nötig ist. Auch schlau: Der Lux Grip lässt sich für Rechtshänder und Linkshänder montieren.