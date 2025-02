NEOS wollen Handyverbot an Volksschulen in Niederösterreich

In der Diskussion um ein Handyverbot an Volksschulen fordern die NEOS auch in Niederösterreich eine verpflichtende Regelung. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler, die über ein Mobiltelefon verfügen, das Gerät künftig vor Unterrichtsbeginn abgeben und es erst beim Verlassen des Schulgebäudes wieder zurückbekommen.

von APA