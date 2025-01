Mini-Impaktgefahr: ESA blickt auf kürzlich entdeckten Asteroiden

Der am 27. Dezember 2024 von einem im Teleskop des Asteroidenwarnsystems (ATLAS) in Río Hurtado (Chile) entdeckte "Asteroid 2024 YR4" entpuppte sich nach ersten Analysen als unwahrscheinlicher Kandidat für einen Einschlag. Da das Objekt zwischen 40 und 100 Meter Durchmesser haben dürfte und eine 1,2-Prozent-Wahrscheinlichkeit bestehe, dass es am 22. Dezember 2032 zum Impakt kommt, führt ihn die Europäische Weltraumbehörde ESA nun auf Platz eins der Asteroiden-Bedrohungen.

von APA