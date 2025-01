Maßnahmen gegen radikalen Islam in Niederösterreich

Die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich hat am Donnerstag Maßnahmen im Kampf gegen den radikalen Islam präsentiert. Dazu zählen ein Burkaverbot im Landesdienst und Strafen für Integrationsunwillige. "Wir tun alles, was ein Land tun kann, um den radikalen Islam in seine Schranken zu weisen", betonte VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Pressekonferenz. "Wer gegen unsere Werte arbeitet, muss die Konsequenzen spüren", sagte ihr Vize Udo Landbauer (FPÖ).

von APA