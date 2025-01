Maden erkennen verrottende Früchte auch an ihrer Konsistenz

Maden können verrottende Stellen in Früchten nicht nur schmecken. Mit den gleichen Geschmackszellen nehmen sie auch die Konsistenz des Obsts wahr, wie Forschende der Universität Freiburg (Unifr) in einer neuen Studie zeigten. Auch bei Menschen hängen Essensvorlieben mitunter von der Textur des Essens ab, hieß es dazu. So mögen manche Menschen zwar beispielsweise den Geschmack von Pilzen, nicht aber das gummiartige Gefühl im Mund beim Kauen.

von APA