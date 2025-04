Lässt sich Meta AI aus Whatsapp verbannen?

Das neue, blaue Kreissymbol dürfte kaum einem Whatsapp-Nutzer und kaum einer Whatsapp-Nutzerin entgangen sein. Er führt in einen Chat mit Metas KI-Assistenten. Wer gar nicht vorhat, diese Funktion zu nutzen, tippt am besten erst gar nicht darauf - und bindet den Chatbot auch nicht per "@MetaAI" in Gruppenchats ein.

von APA