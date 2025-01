Eine Studie der Universität Lübeck in Zusammenarbeit mit dem deutschen Start-up-Unternehmen Vara hat ein für den medizinischen Einsatz von Artificial Intelligence äußerst positives Ergebnis gebracht. Sie kann demnach die Brustkrebs-Erkennungsraten in einem Mammografie-Screening-Programm um fast 18 Prozent verbessern, ohne die Rate falsch-positiver Befunde zu steigern. Die vor kurzem in "Nature Medicine" veröffentlichte Studie wertete die Daten von mehr als 460.000 Frauen aus.

von APA