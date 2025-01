Künstler entdeckten in Zürcher Wald leuchtende Pilze

Per Zufall haben zwei Künstler in einem Wald in Zürich-Albisrieden in der Schweiz leuchtende Pilze entdeckt. Wie sich herausstellte, handelt es sich um eine Art, von der zuvor nicht bekannt war, dass sie leuchten kann. Zusammen mit einer Pilzexpertin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) beschrieben sie das wenig erforschte Phänomen der sogenannten Biolumineszenz, wie die Forschungsanstalt am Dienstag mitteilte.

von APA