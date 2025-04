Kanzler Stocker besuchte Zentrum für Medikamentenversorgung in Graz

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Freitag sein erster Besuch in einem Bundesland in seiner neuen Funktion in die Steiermark geführt: Gemeinsam mit Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (beide ÖVP) besuchte er das Grazer Kompetenzzentrum RCPE am Gelände der TU Graz. Es gilt als Vorzeige-COMET-Zentrum in Österreich und beschäftigt sich mit der Sicherheit der Medikamentenversorgung.

von APA