Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) will einen "österreichischen Weg" in der Imam-Ausbildung ins Leben rufen und hat mit einer Fachtagung in Wien am Montag die Diskussion über deren Grundzüge eröffnet. Ziel ist eine Ausbildung, die sich an den spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnissen des Landes orientiert, an Universitäten verankert ist und die Abhängigkeit von ausländischen Institutionen minimiert, wurde erklärt.

von APA