Ingeborg Bachmanns Bibliothek übersiedelt an Uni Klagenfurt

Die mehr als 4.000 Exemplare umfassende Büchersammlung der Kärntner Autorin Ingeborg Bachmann übersiedelt an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Bisher hatte sich die Sammlung im Bachmann-Haus in der Klagenfurter Henselstraße, befunden, das zu einem Museum umgebaut wird. Mit der Übergabe der Bibliothek soll diese erhalten und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag bei der Übergabe.

von APA