Die Grünen verlangen 1.000 zusätzliche Deutschförderkräfte an Kindergärten sowie 400 weitere Lehrkräfte zur Deutschförderung an Schulen. Dazu sollen 200 neue Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an Schulen angestellt werden, so Grünen-Bildungssprecherin Sigrid Maurer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Jeweils die Hälfte davon soll in Wien zum Einsatz kommen, betonte die grüne Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahlen, Judith Pühringer.

von APA