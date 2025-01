Großteil der Vorarlberger Kleinkind-Pädagogen überlegt Jobwechsel

Fast 70 Prozent des Personals in Vorarlberger Kindergärten und Kleinkindeinrichtungen denken regelmäßig an einen Jobwechsel. Das geht aus einer Umfrage der Arbeiterkammer Vorarlberg (AK) hervor, an der sich 1.300 Personen - ein Drittel des Vorarlberger Betreuungspersonals - beteiligten. Viele empfänden die Rahmenbedingungen als schlecht, man könne nur wenig auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, Bildungsauftrag und Aufsichtspflicht einzuhalten falle schwer, so die AK.

von APA