"Gemeinsam gegen Krebs" - SVS-Versicherung will Vorsorge forcieren

In Österreich erkranken rund 45.000 Menschen jedes Jahr an Krebs. Für einige Krebsarten gibt es sehr effiziente und unkomplizierte Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsprogramme. Diese bringen bessere Heilungschancen, schonendere Behandlung oder verhindern eine Erkrankung sogar. Die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) will nun mit der Aktion "Gemeinsam gegen Krebs" mehr Personen dazu bringen, die Untersuchungen wahrzunehmen.

von APA