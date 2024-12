Im laufenden Schuljahr wurden in Wien 45 Prozent der Volksschüler in der ersten Klasse Volksschule als außerordentlich eingestuft. Sie können laut Definition also nicht gut genug Deutsch, um dem Unterricht zu folgen, obwohl sie im Schnitt zwei Jahre den Kindergarten besucht haben. Expertinnen sehen im APA-Gespräch im Kindergarten zwar grundsätzlich viel Potenzial zur Deutschförderung - aber nur, wenn es genug und entsprechend ausgebildetes Personal dafür gibt.

von APA