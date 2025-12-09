Ermutigende Ergebnisse in BioNTech-Studie zu Lungenkrebs

Das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech meldet ermutigende Ergebnisse aus einer Studie zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs. Der Modulatorkandidat Gotistobart habe eine Verringerung des Sterberisikos um mehr als die Hälfte im Vergleich zur Standard-Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge gezeigt, deren Erkrankung unter einer vorherigen Immuntherapie in Kombination mit Chemotherapie fortgeschritten war.
von
Gotistobart habe das Potenzial, als chemotherapiefreie Monotherapie eine Alternative zur herkömmlichen zytotoxischen Behandlung in einer Patientengruppe mit hohem, ungedecktem medizinischen Bedarf zu werden, teilte BioNTech Samstagabend mit.
ARCHIV - 12.06.2025, Rheinland-Pfalz, Mainz: Die Sonne bricht sich in einer Stele vor dem Büro- und Laborgebäude des Pharmaunternehmens Biontech mit der Adresse «An der Goldgrube 12». (zu dpa: «Biontech macht weniger Verlust - Geld von US-Konzern») Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++