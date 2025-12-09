Ermutigende Ergebnisse in BioNTech-Studie zu Lungenkrebs

© APA, dpa, Arne Dedert home Leben Technik

Das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech meldet ermutigende Ergebnisse aus einer Studie zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs. Der Modulatorkandidat Gotistobart habe eine Verringerung des Sterberisikos um mehr als die Hälfte im Vergleich zur Standard-Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge gezeigt, deren Erkrankung unter einer vorherigen Immuntherapie in Kombination mit Chemotherapie fortgeschritten war.

von APA