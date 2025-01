Chirurgin Weißenbacher dürfte Rektorin der Privatuni Salzburg werden

Die Viszeral- und Transplantationschirurgin Annemarie Weißenbacher dürfte die neue Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg werden. Ab 2026 soll sie Wolfgang Sperl, der seit 2020 an der Spitze der Universität stand, nachfolgen. Das hat der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstag entschieden, wie die Privatuni am Abend in einer Aussendung mitteilte.

von APA