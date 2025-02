Apple bringt App für Einladungen und Feiern

Eine Begrenzung auf andere iPhone-Nutzer gibt es nicht. Die Einladungen können unabhängig vom verwendeten Gerät verschickt werden, also auch an Android-Nutzer oder auch einfach per E-Mail an Leute ohne Smartphone. Die Anzeige erfolgt dann entweder in der Einladungen-App oder auf einer Webseite.

Empfänger der Einladung bekommen neben Anlass und Einladungstext gleich auch Ort und Zeit angezeigt und können einen Kalendereintrag anlegen oder direkt per Karten-App eine Route planen. Außerdem gibt es eine kleine Wettervorhersage für den Veranstaltungsort - praktisch für die Wahl eines Outfits.

Für die kompletten Funktionen von Apple Einladungen braucht man ein Abonnement von iCloud+. Das kostet 99 Cent im Monat im kleinsten Tarif mit 50 GB Speicher, 2,99 Euro für 200 GB und 9,99 Euro für 2 Terabyte Speicher. Neben der App gibt es auch eine Web-Version der Einladungen. Sie ist unter icloud.com/invites erreichbar.