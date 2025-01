Appell an Koalition: Uni-Senate erinnern an akademische Freiheit

Die Senatsvorsitzendenkonferenz der öffentlichen Universitäten hat die Regierungsverhandler von FPÖ und ÖVP am Dienstag per Aussendung daran erinnert, dass in Österreich die Freiheit von Wissenschaft und Kunst und die Uni-Autonomie in Bundesverfassung und Universitätsgesetz verankert sind. Zu den Aufgaben der Unis gehöre es, zur "Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt" beizutragen.

von APA