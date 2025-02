3,2 Millionen Jahre altes Fossil Lucy wird in Prag ausgestellt

Äthiopien verleiht das Fossil äußerst selten an andere Länder, für Prag wird es nun aber bereitgestellt. "Diese historische Ausstellung wird Touristen und Forschern eine einmalige Gelegenheit bieten, diese unschätzbaren Fossilien aus erster Hand zu sehen", sagte der äthiopische Tourismusminister Selamawit Kassa in Prag bei der Ankündigung der Ausstellung, die am 25. August eröffnet werden soll.

Das ungewöhnlich gut erhaltene Skelett des Vorläufers des Menschen - - war 1974 in Äthiopien entdeckt worden. Lucy galt lange als "Urmutter der Menschheit", bis später noch ältere Fossile entdeckt wurden. Den Namen Lucy verdankt der 3,2 Millionen Jahre alte Hominide den Entdeckern. Sie wählten diesen Spitznamen nach dem Beatles-Song "Lucy in the Sky with Diamonds", den sie bei der Beschriftung der Fundstücke hörten.