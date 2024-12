2023/24 brachte 5.320 Meister- und Befähigungsprüfungen

Er erinnerte daran, dass die Prüfungsgebühren per 1. Juli 2023 abgeschafft wurden und sieht in den gestiegenen Prüfungszahlen einen Erfolg dieser Maßnahme. So hätten sich die Antritte im Bereich der Kommunikationselektronik mehr als verdreifacht. Auch im Bereich Kälte- und Klimatechnik sowie Heizungstechnik habe es starke Zuwächse gegeben. Hilfreich sei auch die Möglichkeit gewesen, die Bezeichnung "Meister" bzw. "Meisterin" in öffentlichen Urkunden eintragen zu lassen.