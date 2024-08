Ein Investment mit Weitblick

Die Vorteile der Immobilie sprechen für sich: Das Narzissen Vital Resort befindet sich in einer einzigartigen 360° Berg-Panoramalage mitten im Ausseerland, einer der begehrtesten touristischen Regionen Österreichs. Golfplatz, Langlaufloipe und etliche Möglichkeiten zum Aktivsein in der Natur liegen direkt vor der Haustür. Eine bestens durchdachte betriebliche Infrastruktur ist vor allem in Bezug auf gesundheitstouristische Einrichtungen (Therapie-, Wellness- und Sole-Badbereich) bereits gegeben. Im Investitionspaket integriert ist der Genuss eines Urlaubs an diesem besonderen Ort durch eine Eigennutzung von 21 Tagen im Jahr.