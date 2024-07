Zweieinhalb Jahre Haft für Missbrauch von unmündigen Nichten

Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag vom Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Anfertigens, Besitzes und Weitergabe von bildlichen Kindesmissbrauchsdarstellungen zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte jahrelang an seinen drei unmündigen Nichten geschlechtliche Handlungen vorgenommen, während diese schliefen. Er filmte sich dabei und teilte das Material teilweise in Chats und im Darknet mit anderen Pädophilen.

von APA