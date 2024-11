Der im Mühlviertel gesuchte Verdächtige, der am Montag zwei Menschen erschossen haben soll, ist offenbar tot. Nach mittlerweile von Behördenseite bestätigten APA-Informationen haben Beamte der Schnellen Interventionsgruppe Oberösterreich (SIG) den Mann Samstagmittag in einem Waldstück tot aufgefunden. Details wollte die Polizei am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Linz um 15.00 Uhr bekanntgeben.

von APA