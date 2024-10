Im Zuge der Großfahndung nach jenem Verdächtigen, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen nach mutmaßlichen Sichtungen des Flüchtigen, bisher aber offenbar ohne Erfolg. Am Mittwochabend etwa gab es in Tirol einen Fehlalarm, nachdem eine Frau den Verdacht gehabt hatte, den Gesuchten in einem Zug gesehen zu haben, hieß es von der Polizei auf APA-Nachfrage.

von APA