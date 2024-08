Zwei Teenager nach Unfall in Pkw verbrannt

Bei einem Verkehrsunfall in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) sind in der Nacht auf Sonntag ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Mödling und eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ums Leben gekommen. Ein Auto mit Elektroantrieb war von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Das Fahrzeug wurde in ein Maisfeld geschleudert und ging in Flammen auf. Die beiden Insassen konnten sich nicht mehr befreien und starben in den Flammen, hieß es gegenüber der APA.

von APA