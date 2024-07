Zwei Schwerverletzte durch Schüsse am Yppenplatz

Am Yppenplatz in Wien-Ottakring sind am Sonntagabend zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Es dürfte bei der Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten zwar auch ein Messer im Spiel gewesen sein, die Wiener Berufsrettung sprach gegenüber der APA aber von zwei Personen mit Schussverletzungen. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung konnte eine Polizeisprecherin vorerst keine Angaben machen.

von APA