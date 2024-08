Zwei Österreicher sterben bei Alpinunfall in Friaul

Zwei österreichische Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Spitze Spigolo Comici auf dem Berg Jalovec in Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien ums Leben gekommen. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber lokalisiert, bestätigte die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA. Die Bergrettungsmannschaften hatten sich am Mittwochnachmittag auf die Suche nach den beiden Bergsteigern gemacht.

von APA