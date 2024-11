Zwei Menschen im Mühlviertel getötet: Bisher 220 Hinweise

Die bisher bekannt gewordenen Polizeieinsätze aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung stellten sich alle als Fehlalarm heraus. Zuletzt rückte die Exekutive Mittwochabend in Tirol aus, nachdem eine Frau gemeldet hatte, womöglich den Gesuchten in einem Zug gesehen zu haben. In Ötztal-Bahnhof wurde die Garnitur angehalten und 80 Passagiere kontrolliert, auch die Bahnhöfe zwischen Innsbruck und Ötztal-Bahnhof wurden untersucht. Auf Videoaufnahmen wurde schließlich ersichtlich, dass es sich nicht um den gesuchten Mann gehandelt hatte und der Einsatz wurde beendet.

Zuvor hatte es bereits Einsätze im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland bzw. in Wels in Oberösterreich gegeben. Auch hier handelte es sich jeweils um falschen Alarm.

Am Montag soll er innerhalb von nur rund eineinhalb Stunden zwei Personen mit gezielten Kopfschüssen getötet haben. Zuerst habe er laut Ermittlungen ein Opfer, einen Bürgermeister aus dem Bezirk Rohrbach, abgepasst und erschossen. Danach sei er zu seinem nächsten Opfer gefahren und habe dieses getötet. Hintergrund dürften Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Jagd sein. Die beiden Opfer hatten den Verdächtigen heuer u.a. wegen unzulässiger Lockfütterung angezeigt. Die beiden 64-jährigen Getöteten werden am 7. bzw. 9. November in ihren jeweiligen Heimatgemeinden beigesetzt.