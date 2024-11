Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev steht bei den ATP Finals zum vierten Mal im Halbfinale. Die Nummer zwei der Tennis-Welt setzte sich in Turin im hochklassigen abschließenden Gruppenspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz 7:6(5),6:4 durch und schloss seine Gruppe ohne Niederlage als Erster ab. Der 27-jährige Deutsche tritt damit am Samstag im Halbfinale gegen den amerikanischen US-Open-Finalisten Taylor Fritz an.

von APA