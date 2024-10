Zverev erteilt Schwärzler Lehrstunde bei Erste Bank Open

Österreichs Tennis-Zukunftshoffnung Joel Schwärzler ist beim Premierenauftritt im Hauptbewerb der Erste Bank Open chancenlos gewesen. Der 18-jährige Vorarlberger musste sich am Montag dem topgesetzten Deutschen Alexander Zverev nach etwas mehr als einer Stunde mit 2:6,2:6 geschlagen geben. Damit hält im Einzel nur noch Dominic Thiem Österreichs Fahnen hoch, in wohl seinem letzten Karrierespiel trifft er am Dienstag (nicht vor 18.00 Uhr) auf den Italiener Luciano Darderi.

von APA