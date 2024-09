Zumindest fünf Tote bei Unwettern in Rumänien

Die Wassermassen erreichten in den betroffenen Ortschaften eine Höhe von bis zu 1,7 Metern, hieß es in den Berichten weiter. Menschen seien auf Hausdächer geklettert, um nicht von den Fluten mitgerissen zu werden. 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz, ein Hubschrauber der Armee habe Kurs auf das Katastrophengebiet genommen. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass noch viele ältere Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, in ihren Häusern in den Überschwemmungsgebieten festsitzen.

Starkregen sorgte auch in anderen Teilen Rumäniens für überflutete Straßen und Keller. Verursacht wurde das Unwetter von Zyklon "Boris", der noch vor zwei Tagen über der Adria gewütet und vor allem in Kroatien Überschwemmungen nach sich gezogen hatte. Insgesamt 19 Dörfer in acht Landkreisen seien von Hochwasser betroffen, teilte der Katastrophenschutz des Landes mit. In weniger als 24 Stunden fielen nach Angaben des Umweltministeriums in dem Gebiet mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter.