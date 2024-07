Zivilschutzalarme in der Obersteiermark wegen Regenfällen

In der Obersteiermark hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen heftiger Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl Zivilschutzalarme gegeben. In Traboch (Bezirk Liezen) drohte laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. Manfred Posch von der Landeswarnzentrale sagte im Ö1-Frühjournal, dass es in Traboch Evakuierungen gegeben habe und rund 40 Menschen in der Volksschule betreut würden.

von APA