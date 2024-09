Zeta-Jones postet Nacktfoto zu Douglas' Geburtstag

Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones hat zum gemeinsamen Geburtstag mit ihrem Ehemann Michael Douglas ein Nacktfoto von sich gepostet. "Nach über 25 Jahren, in denen ich meinen Geburtstag mit meinem Mann geteilt habe, gehen mir langsam die Geschenkideen aus!", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Sie selbst wurde am Mittwoch (25. September) 55 Jahre, ihr Ehemann Douglas wurde am selben Tag 80.

von APA