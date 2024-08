Zehntausende bei Protest in Belgrad gegen Lithium-Bergwerk

Zehntausende Menschen demonstrieren in Belgrad gegen den geplanten Abbau von Lithium in Serbien. Umweltschützer halten diesen für höchst schädigend für Mensch und Natur. Nach einem Aufruf mehrerer Umweltschutzvereine versammelten sich die Demonstranten am Samstag auf dem zentralen Terazije-Platz der serbischen Hauptstadt. Mott: "Es wird keine Bergwerke geben". Politiker rund um Präsident Alexsandar Vučić sehen darin auch auf einen "Umsturz" zielende Antiregierugsproteste.

von APA