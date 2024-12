Die weltweite Zahl der Milliardäre stagnierte einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren. Nach einem starken Wachstum ab 2015 erreichte der Wert 2021 mit 2.686 einen Höhepunkt und entwickelte sich seitdem seitwärts, wie einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Schweizer Großbank UBS und des Beraters PwC zu entnehmen war. 2024 waren es 2.682. Während die Zahl der Milliardäre in Österreich schrumpfte, legte sie in Deutschland auf 117 und in der Schweiz auf 85 zu.

von APA