Zähe Regierungsbildung in Frankreich

Das aus den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangene Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) kommt bei der Regierungsbildung nicht voran. Kurz vor der ersten Zusammenkunft der neu gewählten Nationalversammlung am Donnerstag zeichnet sich noch keine Einigung ab. "Vor dem 18. Juli wird sich auch nichts tun", sagte der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, am Montag dem Fernsehsender France 2 mit Verweis auf die konstituierende Parlamentssitzung.

von APA