Yates gewinnt Vuelta-Hitzeschlacht in der Sierra Nevada

Decathlon-Kapitän O'Connor hat nach dem neunten Teilstück von Motril nach Granada (178,5 km) 3:53 Minuten Vorsprung auf Red-Bull-Star Roglic. Neuer Dritter ist Richard Carapaz (EF/+4:32). Der als Etappenelfter angekommene Gall liegt bei seinem Vuelta-Debüt nun zeitgleich mit Yates fünffeinhalb Minuten zurück.

Das besonders harte 178-km-Teilstück mit drei Erstkategorie-Anstiegen und insgesamt 4.500 Höhenmetern entwickelte sich zum erwarteten Ausscheidungsrennen. Gall hielt sich stets in der Nähe von O'Connor auf. Im letzten Anstieg zum Alto de Hazallanas brach die Gruppe der Favoriten nach einer Attacke von Enric Mas zunächst auseinander, die Asse fanden aber bald wieder zueinander. An vorderster Front arbeitete sich daraufhin Gall bis zum höchsten Punkt für seinen Teamkollegen ab. In der langen Abfahrt bis ins Ziel überstand Mas bei hoher Geschwindigkeit einen Schockmoment in extremis schadlos, der Spanier wurde wenig später aber wieder eingeholt.

Yates lag da schon längst uneinholbar voraus und gewann 1:39 Minuten vor Carapaz und 3:45 vor der zehn Mann starken Gruppe der Klassementfahrer. Der Brite hatte sich weit vor dem Ziel aus einer ursprünglich 25-köpfigen Ausreißergruppe mit Patrick Konrad abgesetzt. Der 32-Jährige feierte ein Jahr nach seinem Etappensieg bei der Tour de France seinen zweiten Erfolg bei einer der drei großen Landesrundfahrten. Sein am Vortag von Platz drei weit zurückgefallener UAE-Teamkollege Portugiese Joao Almeida trat nach einem positiven Covid-Befund am Sonntag nicht mehr an. Der Oberösterreicher Rainer Kepplinger (Bahrain) musste ungefähr zur Hälfte der Etappe aufgeben.