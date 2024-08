XVII. Para-Sommerspiele in Paris feierlich eröffnet

Die XVII. Paralympischen Sommerspiele von Paris haben am Mittwochabend offiziell begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte die Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung vor eindrucksvoller Kulisse auf dem Place de la Concorde um 22:37 Uhr für eröffnet. Österreichs Delegation, die 23 Aktive umfasst, kam als zehnte der 168 Nationen über die Avenue des Champs-Élysées am größten Platz der französischen Hauptstadt an.

von APA