WM-Leader Jorge Martin hat das MotoGP-Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix von Malaysia gewonnen. Sein Rivale und Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia rutschte in Sepang in der dritten Runde in einer Linkskurve weg und schied aus. Der Italiener musste in der Boxengasse zuschauen, wie Martin souverän seinen siebenten Saisonsieg über die verkürzte Distanz einfuhr und sich im Titelkampf zwölf Punkte gutschreiben ließ. Er kann sich Sonntag zum Weltmeister küren.

von APA